Intervjuu: haritud ehitajaid on niigi vähe ja need põgenevad ka Soome

Ehitusettevõtja Raivo Rand. Foto: Raul Mee

Teisipäevases hommikuprogrammis kaardistasime olukorda ehitusturul koos ehitusfirma Rand & Tuulberg Grupi omaniku ning juhatuse liikme Raivo Randiga, kes ennustas eelmise aasta lõpul tulevaks aastaks veel suuremaid väljakutseid.

Kas hirmud on realiseerinud ning milline on ehitusettevõtja visioon järgmiseks 12 kuuks, selgub intervjuust. Samuti rääkisime Rannaga, mis mured on seoses ehitajate koolitamise ja tööjõuga ning kuidas mõjutavad karmistuvad ehitusnõuded turgu.

Kuula intervjuud siit:

Samuti käis külas plastitööstuse kõige parem palgamaksja, Pipelife Eesti ASi tegevjuht Anti Orav, kellega arutasime, miks on käärid sektori palkade vahel niivõrd suured, et Palga TOPi viimane plastitootja maksab esimesest 2,5 korda väiksemat palka.

Samuti uurisime, kui määrav on töötaja leidmisel palk ning milliste teiste motivaatoritega on võimalik hea inimene enda juurde värvata.

Kuula intervjuud siit:

Sellest, kuidas teeb majandustarkvara ettevõtja tööd lihtsamaks ning millised on selle kasutamise kitsaskohad, rääkis sektoris 19 aastat tegutsenud Directo juht Martin P. Rinne.

Rinne rääkis ka sellest, kuidas juhtimiskultuur on aastate jooksul muutunud ning kuidas suudetakse infost üha enam kasu lõigata.

Kuula intervjuud siit:

Viimaks ei saanud üle ega ümber kliimateemast ning Greta Thunbergist: hommikuprogrammis käis külas Äripäeva konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv, kes andis ülevaate energeetika ja katusetöid puudutavatest valdkondadest.

Muu hulgas tegime juttu sellest, mis mõju on sektorile avaldanud keskkonnaktivisti Greta Thunbergi tegevus ning kus on näha palgakääre.

Kuula intervjuud siit: