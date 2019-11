Kas kinnisvara hooldusäri tööjõumured lahendab ametiühing?

Kinnisvarateenindus OÜ juhatuse esimees Ivar Bank. Foto: Meeli Küttim

Kuulete kogemuslugu: "Kuidas kasvada hooldusäris?", räägib Kinnisvarateenindus OÜ juhatuse esimees Ivar Bank.

Suurte välismaiste tegijate konkurentsis on aasta-aastalt kasvanud kodumaine, ligi 650 töötajaga puhastus- ja hooldusfirma Kinnisvarateenindus OÜ. Oma väärtuslikke oskusi ja teadmisi, mida on saadud peamiselt riigisektori suuri ja olulisi objekte hallates, soovitakse üha enam ära kasutada.

Teine esineja on Pindi Kinnisvara toonane juhatuse liige Elari Udam.

Kinnisvarakorrashoidjatel on raskusi töötajate leidmisega, puudu on nii halduritest kui ka tehnilistest töötajatest ja koristajatest. Tegemist on valdkonnaga, kus on ajalooliselt väikesed palgad ja kliendid ei ole nõus koristusteenuse eest rohkem maksma, mistõttu on raskusi just pikaajaliste lepingutega. Need on väljakutsed, kus ettevõtajd otsivad lahendusi ja on ka alati neid leidnud. Elari Udam arutleb, kuhu suundub halduse tööjõud ja palgad.

Saade on salvestatud Ärikinnisvara Halduse Konverentsil.

Kuulake saadet siit: