Facebook teab pea poole maailma saladusi

"Eetris on Tallinna Ülikool" saates on külas Tallinna Ülikooli interaktsioonidisaini dotsent Ilja Šmorgun, kellega arutleme, miks inimesed räägivad Facebookis oma salajutte, olgugi et nad Facebooki ei usalda.

Facebook kogub inimeste kohta privaatset infot ning salvestab seda oma andmebaasides, et reklaamiklientidele see hiljem maha müüa. Sellest tuleks rohkem rääkida ja seda endale teadvustada.

Samuti räägime uurimisrühmast, mida Ilja Šmorgun juhib. Rühm on loonud ajukiivri, mille abil arvuteid juhtida. See on ettevõtjale abiks veebikeskkondade kasutajasõbralikkuse hindamisel, samuti taastusravis.

Räägime, mis asi on neurokino ning kas ühel päeval saab tõeks maailma lõppu kuulutavate õudusfilmide lemmikstsenaarium, et arvutid võtavad maailmas juhtimise üle.

Saatejuht Kaisa Gabral.

Kuula saadet siit: