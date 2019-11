Investor Toomase pisarad, makstud tagumikutunnid ja tuline kartul nimega Coop Pank

Coop Panga juht Margus Rink. Foto: Andras Kralla

Selliste märksõnadega saab iseloomustada viimase nädala kuumemaid ja kuulatumaid Äripäeva raadio saateid. Siin on viimase nädala viis kuulajate lemmikut.

18. novembril algab Coop Panga aktsiate märkimine. Kas seda tasub teha või mitte, selle kohta oodatakse arvamust ka investor Toomaselt. Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Liina Laks selgitas hommikuprogrammis, kuidas investor Toomas pakkumisse suhtub.

Temaga vestlesid Priit Pokk ja Rivo Sarapik.

Kuula intervjuud siit:

Investor Toomas aga läks kuulajaile korda veel oma pisaratega. Nimelt selgus oktoobri tulemuste kokkuvõtet tehes, et mõned üllatused võtsid Toomasel ühe silma särama, teise märjaks.

Saates tuli juttu ka ka kinnisvarast, täpsemalt on valminud uuring, mis väidab, et inimesed, kes ei oma kinnisvara, on tulevikus mitu korda vaesemad kui need, kes on endale kodu soetanud.

Üle ega ümber ei saanud ka pensionireformi eelnõust. Stuudios olid Kaspar Allik, Anu Lill ja Indrek Mäe.

Kuula saadet siit:

Saates "Juhi jutud" oli külas aga Tallinna börsi juht Kaarel Ots, kes rääkis tagumikutundide tegemisest ja mõõtmisest ehk töötajatele vabanduse andmisest ning selle tagajärgedest.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

Kuula intervjuud siit:

Juhtimisest kõnelesid ka saates "Juhtimislabor" psühholoogiaprofessor Mare Pork ja konsultant ning endine tippjuht Kristjan Rotenberg, kes kõnelesid teadvelolekust. Juttu tuli sellest, miks on oluline kalendrisse planeerida kohtumised iseendaga, ning kuulajateni toodi praktilisi nõuandeid, kuidas innustav juht olla.

Saatejuht on Sigrid Hiis.

Kuula saadet siit:

Saates "Läbimurre: Saksa eri" tuli juttu sellest, kuidas ühisrahastusplatvorm Estateguru Saksamaa turule siseneb. Saates kõnelesid Estateguru äriarenduse juht Mihkel Roosme ja Saksa-Balti Kaubanduskojast Tarmo Mutso ning Anneli Duarte. Vestlust juhtis Kaisa Gabral.

Kuula Äripäeva Raadiot sagedusel 92,4 Mhz või veebis striimina/järele siit.

Alates 18. novembrist laieneb Äripäeva Raadio leviala ja seda saab kuulata:

Tallinn ja Harjumaa 92,4 MHz

Tartu 97,7 MHz

Pärnu 91,9 MHz

Haapsalu 96,0 MHz

Saaremaa 101,7 MHz

Ida-Virumaa 94,6 MHz