Uute psühhiaatriliste ravimite kättesaadavus jätab soovida

Psüühikahäiretest räägib saates "Terviseuudised" Lääne-Tallinna Keskhaigla psühhiaatriakeskuse juhataja Andres Lehtmets. Foto: Äripäev

Kaasaegses ühiskonnas muutub vaimne tervis üha aktuaalsemaks. On terve rida probleeme, mis on mööduvad ja millega saame ise hakkama, kuid on ka selliseid, mis vajavad spetsialisti abi ja konkreetset ravi.

Saates "Terviseuudised" tuleb juttu ka psühhiaatrilise abi korraldusest ja kättesaadavusest. Psüühikahäiretest räägib Lääne-Tallinna Keskhaigla psühhiaatriakeskuse juhataja Andres Lehtmets.

Saadet juhib Violetta Riidas.

