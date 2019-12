Investor paljastab Toomase telgitaguse

Investor Toomase tiim koos Paavo Siimanniga (vasakult kolmas). Foto: Äripäev

Seekordne "Investor Toomase tund" on teistsugune. Küsitleja rollis on investor ja õppejõud Paavo Siimann ning küsimustele vastavad investor Toomase taga olevad ajakirjanikud.

Kuhu nad ise investeerivad? Kui lihtne on ühiselt aktsiaid osta? Millised investeeringud on kõige enam pingeid põhjustanud? Kes neid pealkirju välja mõtleb? Mis on olnud kõige suuremad apsakad?

Nendele ja teistele küsimustele saab vastuse "Investor Toomase tunnist".

Kuula saadet siit: