Kuum tool: milline on edukas Eesti?

Ellex Raidla vanempartner Jüri Raidla. Foto: Eiko Kink

„Kuuma tooli“ saade keskendub juba kaheksandat korda toimuvale arvamuskonkursile Edukas Eesti, kuhu ootame Eesti eduloo uuendamise ja arengu kiirendamise ideid arvamusloo vormis. Peaauhind on kopsakas 10 000 eurot.

Stuudios on kaks neljast Eduka Eesti arvamuskonkursi toetajast: Ellex Raidla vanempartner Jüri Raidla ja If Kindlustuse juht Artur Praun.

Saates räägivad nad sellest, milline on nende arvates edukas Eesti ja mis on nende jaoks Eesti arengus kõige olulisem. Räägime ka sellest, mis oli lõppeva aasta juures kõige olulisem, mida lõppevast aastast meenutada ja millised on tähtsamad väljakutsed, mis meil uuel aastal ees seisavad. Saadet juhib Askur Alas.

Kuula saadet siit: