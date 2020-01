Kas töötajate hoidmisega on mõtet vaeva näha?

Kui X-generatsiooni normaalsus oli see, et töötaja viiakse ettevõttest jalad ees välja, siis Z-generatsiooni puhul see nii enam pole.

Kuna töötajad ihkavad üha enam vaheldust, pole mingit mõtet neid aastateks samasse tooli suruda. Foto: Pixabay

Kuidas kohaneda uue reaalsusega, kus töötajate voolavus pole negatiivne nähtus, mida tuleks hambad ristis maha suruda? Kuidas juhina aru saada, et on aeg lasta armsaks saanud kolleegil edasi liikuda, sest koostöö on jõudnud punkti, kus pole teineteisele enam midagi pakkuda? Ja kuidas seda võimalikult sõbralikus ja meeldivas võtmes teha?