Jesse: ravimite puudusele hõbekuuli pole

Sotsiaalministeeriumi asekantsleri Maris Jesse sõnul on vaktsiinide nõudlus ja vajadus Eestis kasvanud, kuid kohe ei saa neid turule siiski tuua. Foto: Raul Mee

Sotsiaalministeeriumi asekantsleri Maris Jesse sõnul ravimite puuduse lahenduseks hõbekuuli küll ei ole, kuid töö lahenduste leidmiseks käib.

Nädala viimases hommikuprogrammis rääkis ajakirjanik Priit Pokk sotsiaalministeeriumi asekantsleri Maris Jessega kolmapäevasest ümarlauast, kus arutati, mida hakata peale ravimite tarneraskustega: milles peitub probleemi tuum ning mis on võimalik rohi probleemi vastu.

Jesse sõnul on oluline see, et edaspidi muutuks arstidele nähtavaks info, kui on mõne ravimi tarneraskused. Ka vaktsiinide vajadus on Eestis kasvanud, kuid vaktsiine ei saa turule tuua üleöö.

