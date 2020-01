Toetuste taotlemisel talupojamõistusest ei piisa

Põllumajanduse konsulent Triin Luksep ja advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat Siim Maripuu. Foto: Äripäev

Seekordse saate "Triniti eetris" teemaks on põllumajandustoetuste taotlemine ja sellega seotuv probleemistik tootjate-taotlejate võtmes. Toetuste nõuded muutuvad igal aastal. Mida taotluste esitamisel jälgida ning kuidas reageerida kontrollmenetluste ja PRIA järelpärimiste peale, sellest räägivad saates oma praktikale tuginedes põllumajanduse konsulent Triin Luksep ja advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat Siim Maripuu.

Näiteks on toetuste taotlemisel üks võtmetähtsusega teema kolme hinnapakkumise esitamise kohustus ja nende seast ühe pakkuja valimine. Tavapärane on ka see, et toetuste taotlemise ja kasutamise perioodil esialgsed plaanid muutuvad. Saate külalised jagavad nõu, kuidas sellistes olukordades käituda, et hiljem ettevõtjalt makstud toetust tagasi ei nõutaks.

Samuti saab kuulaja teada, millal tasub toetuste tagasilükkamine vaidlustada ning milliseid vigu teevad toetuste taotlejad raamatupidamises või aastaaruannetes andmete kajastamisel. Puudulik dokumentatsioon võib hiljem olla toetuse tagasinõudmise põhjuseks ka juhul, kui investeering on tehtud korrektselt.

2017. aastal jõudis Eesti kohtutes jõustunud kohtulahendini 29 sellist vaidlust, milles üheks menetlusosaliseks oli PRIA. Siim Maripuu hinnangul on järgnevatel aastatel vaidluste arv kasvanud. Mida teha, et selliseid vaidlusi oleks vähem, saabki kuulda saates “Triniti eetris”.

Kuula saadet siit: