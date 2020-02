Kaarel Suuk kerkis ajutisest ametist aasta parimaks nooreks juhiks

Ensto Enseki juht Kaarel Suuk läks tööstusettevõttesse tööle ajutiselt, kuid jäi sinna enam kui 15 aastaks ja kerkis selle juhiks. Enda lugu aitab tal ka värbamisel otsustada, kas anda noortele ja kogemuseta tegijatele võimalus. Foto: Liis Treimann

Saates on külas elektroonikatööstuse Ensto Enseki juht, tänavu parima noore juhi tiitli pälvinud Kaarel Suuk. Ta läks tööstusfirmasse tööle „ajutiselt“, kuid kerkis 15 aastaga selle juhiks.

Saates selgitabki ta, kuidas spetsialistist heaks juhiks kerkida, kes teda selles kõige rohkem kujundanud ja suunanud on ning milliseid õppetunde see kogemus on andnud. Saatejuht on Rivo Sarapik.

Kuula saadet siit: