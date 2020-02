Kuidas muuta ettevõte tööotsijale ahvatlevaks?

Starmani liitumine Elisaga püstitas küsimuse – kuidas panna kogu meeskond samas rütmis hingama ning astuma? Selmet ligi 200 uuele tulijale Elisa tööpõhimõtteid ja tavasid agaralt peale suruda, pandi alus uuele, tänaseks vägagi ahvatlevale organisatsioonikultuurile.

Primitiivsed lahendused töötajate värbamisel ja hoidmisel on ammu ajast ja arust. Foto: Unsplash

Kuidas sedavõrd keerulist protsessi läbi viia ning millised on selle väljakutseid täis teekonna suurimad õppetunnid, selgitab Elisa Eesti personalijuht Kaija Teemägi ettekandes „Kuidas muuta oma ettevõte organisatsioonikultuuri abil tööotsijatele ahvatlevaks?“. Ettekanne on salvestatud Äripäeva Juhtimislabori konverentsil „Kuidas saada endale parimad töötajad?", mis on inspireeritud Netflixi endise talendijuhi Patty McCordi raamatust „Jõud“.

Ettekannet saab järelkuulata siit: