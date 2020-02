Rainer Sternfeld: investorid võtavad oma rahaga järjest enam vastutust

Rainer Sternfeld naases pärast aastaid Räniorus Eestisse ning sõnab, et tahab edaspidi tegeleda ainult nende projektidega, mis maailma paremaks muudavad. Sama mõtet järgivad järjest enam investorid, selgitas ta. Foto: Startup Day

Sel korral on Äripäeva Raadio saate "Fookuses" tähelepanu all idufirmad ja ettevõtlus ning neid teemasid kommenteerib pärast aastaid Silicon Valleys Eestisse naasnud Rainer Sternfeld.

Ta loovutas enda ettevõtte Planet OS läinud aastal küberturvalisuse ja –analüütikaettevõttele Intertrust ning tegutseb nüüd ka investori ja nõuandjana. Festivalil Startup Day salvestatud intervjuus räägib ta sellest, kuidas investorid järjest enam oma raha paigutamisel vastutust võtavad ja soovivad oma vahenditega midagi jätkusuutlikku luua, kus suunas maailm liigub ehk mis teemad on tulised lähemas ja kaugemas tulevikus ning mis on tema õppetund Räniorust. Saatejuht on Rivo Sarapik.

Kuula saadet siit.