Eesti on turisti jaoks halli maa laadne postsovetlik riik

Välisreisijad ei oska Eestist esialgu kuigi palju oodata. Foto: Raul Mee

Pühapäeval lõppes Eesti suurim turismismess Tourest 2020. Välismaa reisikorraldajad ütlevad, et Eesti on sihtkoht, mida on hea müüa, rääkis Eesti Turismifirmade Liidu president Külli Karing.

Nimelt pole paljudel välismaa reisijatel Eesti suhtes ootuseid. Liidu presidendi sõnul arvatakse, et Eesti on halli maa laadne postsovetlik riik, või pole neil üldse ootuseid - nad tulevad siia ja need ootused saavad ületatud.

Samuti rääkisime Äripäeva raadio hommikuprogrammis Karinguga sellest, mis seekord oli messil uudist ja milline on Eesti turismitööstuse olukord tervikuna. Üle ega ümber ei saanud ka koroonaviiruse mõjust turismisektorile.

Intervjueeris Hando Sinisalu.

Kuula intervjuud siit: