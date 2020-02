Eesti haridusidu mõjutab 2 miljoni inimese elu

Idufirma DreamApply pakub kõrgkoolidele tarkvara, oma tegevusega on nad jõudnud miljoniteni. Pildil tudengite meeleavaldus Vabaduse väljakul. Foto: Erik Prozes

Näen, et idufirmad on stampmõtetest vabad, mis võimaldab neil vaadata asju nii, nagu neile tundub, et on mõistlik vaadata, sõnas idufirma DreamApply.com-i kaasasutaja ja Nordic EdTech Forum “N8” juhatuse esimees Märt Aro.

Laiemalt vaadates tähendab see Aro sõnul seda, et ükskõik kellel on äge idee, kuidas teha haridust huvitavamaks, võib selle idee välja pakkuda - nii on võimalik väga paljude inimeste elu mõjutada.

Hommikuprogrammis rääkisime Märt Aroga, mida oleks vaja muuta koolisüsteemis, et teha haridusest tuluartikkel.

Lisaks veel sellest, kuidas start-up'id saaksid paremini kaasa aidata Eesti ekspordi kasvatamisel.

Intervjueeris Neeme Korv.

Kuula intervjuud siit: