Eestlaste lemmikaktsiad, mis toovad tootluse koju

Tallinna börsi juht Kaarel Ots (vasakul) ja LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel (paremal) andsid investoritele praktilisi näpunäiteid. Foto: Indrek Mäe

Eestlane on dividendiusku ning paigutab oma raha eelkõige regulaarselt omanikutulu maksvatesse väärtpaberitesse.

LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel tõi välja, et eriti populaarsed on eestlaste seas aktsiad, mille nimes sisaldub "Tallinn". Samuti nentis Pikkel, et viimastel nädalatel on hüppeliselt suurenenud ka Teslaga spekuleerivate eestlaste hulk.