Tesla ahhetamapanev börsiralli lõhub raame

Tesla aktsia meeletut tõusu on raske ratsionaalselt ja külmalt pealt vaadata – kes hõiskab ja juubeldab, kes toriseb ja targutab, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Elektriautode turul teerajajana kuulsust kogunud Tesla aktsia on tõusnud nagu komeet, pannes analüütikud hämmastuma ja investorid ahhetama. Firma aktsia väärtus on viimase 12 kuuga kolmekordistunud, aasta algusest on aktsia tõusnud 430 dollarilt ligi 900 dollarini, viimase paari päevaga aga üle kolmandiku. Eriti õnnelikud on investorid, kes soetasid aktsia eelmisel aastal, kui see korraks kauples ka alla 200 dollari piiri.