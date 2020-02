Saario teab, kuidas raha teha

Legendaarse investori Seppo Saario börsivihje nr 96 ütleb: „Turg muutub, samad reeglid ei kehti igavesti.“ Selle põhimõtte järgi on ta kirjutanud ka kõik oma investeerimisraamatud, pakkudes lugejale alati uut ja ajakohast infot.

Kasumlikult investeerida on lihtne, tuleb vaid Saario nõuandeid järgida. Foto: Pixabay

Saario on investorina tegutsenud üle 60 aasta, millest 25 kahe suure börsiettevõtte teenistuses. See rammus kogemus on soravalt kokku võetud äsja eesti keeleski ilmunud „Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse“ täiendatud trükis, mille lahutamatuks osaks on sada igihaljast börsivihjet. Lisaks jagab Saario ohtralt soovitusi raamatute kohta, mida huvilistel tasuks järgmisena sirvida.

Investeerimise alustalaks on säästmine. Tõik, mida illustreerib hästi lugu riigi leiba teeninud Eino Jutikkalast, kes pärandas Soome Teaduste Akadeemiale 22 miljonit. Juhiseid, kuidas järjepidevalt investeerides suure varanduseni jõuda, leiab üsna raamatu algusest. Vihjena olgu öeldud, et liitintress tuleb enda kasuks tööle panna võimalikult vara.

Aabits alustavale investorile

Oma laia haardega annab Saario ammendava ülevaate erinevatest võimalustest, kuidas investeerimismaailmas toimida. Ta ei ütle otsesõnu, milline on ainuõige viis aktsiaid valida – nii palju, kui on investoreid, on ka erinevaid tõekspidamisi. Küll aga tutvustab ta lugejale aegade jooksul järeleproovitud lähenemisi, mis on turgudel edu toonud. Vastupidi levinud arusaamadele pakub börs aeg-ajalt ka tasuta lõunaid, mille abil riske maandada, kui seda vaid osata. Olgu selleks kas või ostukulu keskmistamine või portfelli hajutamine.

Alustavale investorile on raamat justkui aabitsa eest, mis sisaldab Saario aukartustäratava kogemuse kõrval tarkuseteri teisteltki tegijatelt. Ta illustreerib Soome börsil noteeritud aktsiate najal pea kõiki oma väiteid praktiliste näidetega. Seejuures pakub nii mõnigi neist kogenud silmale äratundmisrõõmu, sest raamatusse on mahtunud omajagu meilegi tuttavaid ettevõtteid.

Suured vead ning igihaljad vihjed

Psühholoogial on üksjagu kaalu selles, kuivõrd edukaks meie investeeringud osutuvad. Olles ise maaklerina kõrvalt näinud, kuidas suured rahaliigutajad ning väikeinvestorid börsil toimivad, võin julgelt väita, et psühholoogilise ettevalmistuse ja info tõlgendamise poolest erinevad need kaks rühma üsna tuntavalt.

Börsiettevõtetes või nende aktsionäride üldkoosolekutel käimine on üks viis, kuidas oma informeeritust parandada. Saario sõnul annab see investorile võimaluse otse küsida, kui midagi on ettevõtte tegevuses segaseks jäänud. Nii saavad kokku sarnaste huvidega inimesed, kellega mõtteid vahetada.

Soovitan seda raamatut kindlasti lugeda enne oma kõige esimest tehingut. Nii jääb mõnigi kulukas viga tegemata. Kogenud investorile pakub Saario aga võimalust igihaljaid vihjeid taas meelde tuletada ning end viimaste trendidega kursis hoida.

