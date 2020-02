Sutter Tootsi oksjonivõidust: see polnud kunstioksjon

Eesti Energia juht Hando Sutter selgitas, et Tootsi tuulepargi kinnistu hankimisega on ettevõttel pikaajalised plaanid. Foto: Liis Treimann

See oli kaalutletud otsus, mitte nagu kunstioksjonil emotsiooni pealt tehtu, selgitas Eesti Energia juht Hando Sutter 52 miljoni euroga Tootsi tuulepargi ostmist. Tuulepargi eluiga on üle 25 aasta ja tegemist on pikaajalise investeeringuga, selgitas ta.

Lisaks plaanidele tuulepargiga rääkis Sutter ka sellest, mis elektriturul toimub ja kas soe ning tuuline talv ongi uus normaalsus, mis mõjutab ka elektripakkumist ja tarbimist ning elektrihindu alla lööb.

