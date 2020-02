Investor näeb koroonaviiruses maailma suurima tarbimisbuumi algatajat

Investor Lauri Meidla. Foto: Liis Treimann

"Kui praegu rahas olla ning otsida investeerimisvõimalusi, siis tänane päev võiks natukene osta midagi," ütles investor Lauri Meidla.

Samas lisas Meidla Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et kui olla teises äärmuses, siis tuleks hoolikamalt vaadata, et ei tõmbaks hingest kinni.

Investor ütles, et inimestele jõuab kohale, et kui koroonaviirus toob kaasa omajagu probleeme, siis see pole maailmalõpp. Suurte languste kõrval võib tekkida pigem hüperinflatsioon, tuues näite sellest, kuidas Hongkong jagab täisealistele puhtalt kätte ligi 1200 eurot.

Hommikuprogrammis analüüsisime koos Lauri Meidlaga koroonaviiruse mõju turgudele. Sealjuures kõnelesime sellest, millal võiks tekkida õige ostukoht ning kas praegu lähevad väärtpaberite ostjad püüdma kukkuvat nuga.

Kuula intervjuud siit: