Tagasi 27.07.25, 19:55 Kreekas möllavad metsatulekahjud sunnivad inimesi evakueeruma Kreeka võitleb jätkuvalt viie suure metsatulekahjuga üle riigi ja tule eest evakueeritakse terveid külasid. Ajal, mil Kreekas püsib äärmuslik kuumus, registreeriti Türgis täna uus kuumarekord.

Tuletõrjujad suutsid laupäeval Kreeka eeslinnades suuremale tule levikule piiri panna, kuid uute tulekollete puhkemise oht on suur.

Foto: AP/Scanpix

„Meil on vigastatud tuletõrjujaid, inimelud on olnud ohus, vara ja metsamaad on hävinenud,” ütles Kreeka kliimakriisi ja tsiviilkaitse minister Giannis Kefalogiannis.