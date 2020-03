Lapsed pole vanemate lahutuses süüdi

OÜ Perekonsultatsioonid psühholoog ja pereterapeut Kadri Järv-Mändoja. Foto: Julia-Maria Linna

Kuid just nii lapsed end sageli tunnevad, kui vanemad neile toimuvat piisavalt ei selgita. OÜ Perekonsultatsioonid psühholoogi ja pereterapeudi Kadri Järv-Mändoja sõnul vajavad lapsed, et vanemad räägiks neile toimuva kohta võimalikult kohe, et õhku ei jääks nii-öelda lõpetamata teemasid.

Näiteks võib laps, kelle vanemad lahutavad või kel on kodus muid valusaid olukordi, pinge maandamiseks hakata halvasti käituma ja keelduma näiteks kooli minemast. Lapsed vajavad aktsepteerivat tähelepanu, tõelist kontakti, koostegemisi ja -olemisi oma vanematega.

Kadri Järv-Mändoja pidas tervisesaates taasesitatava ettekande "Laps ja lahutus" 20. veebruaril Meditsiiniuudiste korraldatud vaimse tervise konverentsil.

Saadet toetab Teva.

Kuulake saadet siit: