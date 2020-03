Välisminister ei välista karmimaid meetmeid

Välisminister Urmas Reinsalu. Foto: Raul Mee

Valitsuse eriolukorra meetmeid ning edasisi võimalikke samme tutvustas Äripäeva hommikuprogrammis välisminister Urmas Reinsalu.

Lisaks uurisime, mis saab nendest, kes on sundseisus seetõttu, et on endale reisi ostnud, aga kindlustus selle ärajätmist ei hüvita.

Hommikuprogrammi juhtis Indrek Mäe.

Kuula intervjuud Urmas Reinsaluga siit: