Ekspert: elus ja äris tuleb koroona järel muutuseid, mida täna ei aimagi

Raul Rebane soovitab kriisi toimetuleku kohta õppida Islandilt, mis on on kriisides karastunud. Foto: Andres Haabu

Kommunikatsiooniekspert Raul Rebane selgitas hommikuprogrammis, et praegune aeg õpetab elama vastastikku lugupidavat elu.

Nii ühiskondlikus elus kui ka ettevõtluses tulevad suured muutused, mida me täna ette ei näegi, leidis ta. "Meil on Islandilt palju õppida, sest nad on kriisidest palju õppinud," selgitas ta.