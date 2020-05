Valitsusliit üritab tülikast krantsist lahti saada

Peaminister Jüri Ratas Foto: Andras Kralla

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni likvideerimine meenutab häirivast tegelasest lahtisaamist, leidis uuriva toimetuse saates ajakirjanik Koit Brinkmann.

„Paistab, et kusagil helgetes peades on tekkinud mõte, kuidas tülikast krantsist, kes kogu aeg kannast hammustab, lahti saada – tekitame õigusliku segaduse, anname ülesanded uuele asutusele, kes peab nullist pihta hakkama. Ja on teadmata, mis riigikontrolli võimalused saavad olema,“ ütles ajakirjanik Koit Brinkmann.