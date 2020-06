Rassismist peab ka rääkima Eestis

USAs sütitas protestimeelsust George Flodyi tapmine. Foto: AFP/Scanpix

Neljapäevases hommikuprogrammis tegime juttu sellest, miks ei ole USAst üle maailma levinud rahutused rassismi ja ebaõigluse vastu vaid Ühendriikide ja mustanahaliste siseasi ning kuidas võidelda välja vastandumise lõksust.

Vaenukuritegude ekspert Kelly Grossthal rääkis, et rassismist on põhjust ka rääkida Eestis ning paranemisruumi on, kuid täpset seisu on keeruline hinnata. Seda põhjusel, et kui teist nahavärvi inimesi on Eestis võrdlemisi vähe, siis nende häält ning kogemusi on ka kuulda väga vähe.