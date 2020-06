Kaupmehed koguvad veebi teel sageli liiga palju andmeid

Käsi arvutihiirel. Pilt on illustreeriv. Foto: Adam Peck, PA Images

Ettevõtted koguvad veebi teel klientide kohta pahatihti liiga palju andmeid, millega neil pole midagi peale hakata, kuid mille tõttu nad võivad seadustega pahuksisse minna, ütlevad advokaadibüroo Triniti advokaat Maarja Pild ja sama büroo jurist Maarja Lehemets.

Pildi juttu mööda on üks mittevajalike andmete korjamise võimalik seletus vandenõuhõnguline: kaupmehed ja teenusepakkujad teevad seda teadlikult, sest tulevikus võib niisugusest informatsioonist kasu tõusta. Teine selgitus on proosalisem: firmad ei suuda enda infomassi hallata ning tarbetuid andmeid kustutada. Seda enam, et informatsioon võib olla minevikus põhjendatult hangitud, kuid on muutunud ebavajalikuks. Näiteks seepärast, et klient on ettevõtte juurest lahkunud.