"Kuum tool": kriisis võidavad need, kes kurvi keskel panevad gaasi põhja

Kriis on koht, kus ehitada, mitte lammutada, ning õigel ajal tuleb gaas põhja panna, rääkis saates "Kuum tool" Martin Koppel. Foto: AFP/Scanpix

Kriisis tegutsemine on nagu rallisõit: kes õigel ajal gaasi põhja paneb, tuleb kriisist võitjana välja. Sedasi rääkis saates "Kuum tool" eile ettevõtte müügist teatanud Fortumo tegevjuht Martin Koppel.

"Professionaalse ja tavaautojuhi erinevus on selles, et tavajuht sõidab kurvi läbi ja siis hakkab kiirendama, enne pidurdab. Professionaal hakkab juba kurvi keskel uuesti kiirendama. Ettevõtluse ja kriisidega on enam-vähem sama lugu. Need, kes hakkavad enne kriisi lõppu investeerima, siis kindlasti nemad tulevad kiiremini välja ja võidavad kõige enam," rääkis Koppel.