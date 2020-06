Rain Rannu: on rõõm, et kolmveerand Fortumo müügi rahast tuleb eestlastele

Rain Rannu usub, et Fortumot ootab üheskoos Bokuga ees tugev tulevik. Foto: Andras Kralla

Üles töötatud firmast osalust käest anda on alati kahju, tõdes 45 miljoni dollari eest maha müüdud Fortumo üks asutajatest ja omanikest Rain Rannu, kuid lisas, et uskus ettevõtte tegevmeeskonna visiooni ning õnneks oli Fortumost suurim tükk endiselt eestlaste käes.

Rannu märkis, et mobiilimaksetega tegeleva Fortumo tegevjuhil Martin Koppelil oli väga tugev visioon, kuidas teha Fortumost veel kõvemat tegijat. "Boku on Fortumo kõrval maailmas teine selle valdkonna väga kõva firma, meist natuke veel kauem tegutsenud ja see oli väga-väga loogiline," rääkis ta. Rannu sõnul jäid kõik osapooled tehinguga rahule ning seda eriti Fortumo ja Boku meeskonnad.