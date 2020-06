Terviseameti juhtivtöötaja: koroonavaktsiini loomine on käinud hullumeelse kiirusega

Süstal. Pilt on illustreeriv. Foto: Andras Kralla

Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna juhataja Mari-Anne Härma sõnul imestavad eksperdid kogu maailmas, kui suuri edusamme on suudetud koroonavaktsiini väljatöötamisel lühikese aja jooksul teha.

Härma märkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et eelkliinilistel katsetustel ehk laboris on praegu 128 koroonavaktsiini kandidaati ning inimeste peal testitakse 13 kandidaati. Seejuures on üks, Oxfordis välja töötatud vaktsiinikandidaat kliiniliste katsetuste lõppfaasis.