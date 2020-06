Asjatundja: kui tööstusrobotite arv plahvatuslikult ei kasva, kaob tööstus ära

Ericsson Eesti tootmistehnoloogia osakonna juht Evo Kessler Foto: Raul Mee

Kui tootmisrobotite arv ei kasva Eestis kümne aasta jooksul paarkümmend korda, siis pole meil enam tööstust, leiab Ericsson Eesti tootmistehnoloogia osakonna juht Evo Kessler.

Praegu on Eestis 10 000 tööstuses leiba teeniva inimese kohta kümme robotit. Kessleri hinnangul peab see näitaja kasvama konkurentsis püsimiseks kümmekonna aastaga umbes kahesajani.

„Minu nägemus on, et kui me oleme kümne aasta pärast millegipärast ikka olukorras, kus meil on 10 000 tootmistöölise kohta kümme robotit, siis meil ongi ainult 10 000 tootmistöölist,“ ütles ta Äripäeva raadio saates „Tark elukeskkond“, mis sedapuhku rääkis targast tööstusest ning robotitest selle osana.

„Aga võibolla me olemegi siis täielikult teenuseühiskond. Siis ei ole ka roboteid vaja,“ arutles Evo Kessler teise teoreetilise stsenaariumi üle. Ta usub siiski, et tööstusrobotite arvu plahvatuslik kasv tuleb, sest robotid muutuvad üha odavamaks, samas kui Eesti pole enam kaugeltki odava tööjõu maa.

ABB robootika ärivaldkonna juht Leho Kuusk tähendas, et tegelikult ei pääse robotitest tõenäoliselt ka teenuseühiskonna puhul, sest hetkel toimuvad kõige tormilisemad arengud just teenindavate robotite vallas. Kuusk on Kessleriga ühte meelt, et Eesti tööstus vajab arenemiseks praegusest tunduvalt suuremat hulka roboteid.

Saates ütlevad sõna sekka ka pilvepõhist tootmistarkvara pakkuva idufirma Eziil tegevjuht Maido Janke ning Tallinna tehnikaülikooli tootearenduse ja robootika programmijuht Raivo Sell. Jutuajamist juhib Karl-Eduard Salumäe.

Kuula saadet siit: