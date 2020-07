Sakslaste seaduskuulekusest diisliskandaali näitel

Pruugitud Volkswagen Dortmundis asuval müügiplatsil Foto: AFP/Scanpix

Üks põhjus, miks Volkswagen annab nõndanimetatud diisliskandaalis senimaani eitavaid, distantseerivaid ja keerutavaid kommentaare, võib olla sakslaste üldine hoiak sääraste pettuste suhtes, leiab aastaid Saksamaal elanud vandeadvokaat Aet Bergmann.

Bergmann tõdes Äripäeva raadio saates "Saksa majandustund", et autohiid hoidub iga hinnaga vastustest, mis ütlevad, et nad petsid diiselmootorite heitmetega teadlikult selleks, et omakasu teenida. Selline väljaütlemine pahandaks advokaadi hinnangul seaduskuulekaid sakslasi väga.