Puuraukudega maaküttesüsteem on äärmiselt tõhus

Illustratsioon. Foto: Eesti Puurkaev OÜ

Eesti Puurkaev OÜ juhataja Tarmo Eerik räägib sisuturunduse saates, et puuraukudega soojuspumbasüsteem on praegu Eestis kättesaadavatest küttesüsteemidest kõige soodsam ja efektiivsem lahendus.

Tarmo Eeriku sõnul sobib puurkaevudega küttesüsteem põhimõtteliselt kõigile – nii eramajadele, kortermajadele, uusarendustele ja ka äri- ja tööstushoonetele.

„Puuraukude süsteem sobib kõigile ja selle peamine eesmärk on energiatõhusus. Tõhususe poolest on see veel üks samm edasi tavalisest maaküttest ehk pinnase ülemistes kihtides asuvast maakontuurist,“ väidab Tarmo Eerik.

„Meie lahendus seisneb teatud hulga puuraukude puurimises, et saada maa seest kätte energia, mille baasil maja soojaks kütta. Maa sees olev energia kütab torudes oleva vedeliku üles ja see omakorda tuuakse majja," rääkis Tarmo Eerik saatejuht Hando Sinisalule.

Kuula saadet siit: