Terviseameti ajutine juht: sügisel võivad tulla uued piirangud

Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma Foto: Äripäev

Oleme koroonaviiruse teiseks laineks tõenäoliselt paremini ette valmistunud ja loodetavasti nii jõulisi meetmeid kui kevadel enam kasutusele võtta ei tule, rääkis terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma värkes raadiosaates "Terviseuudised".

Suvi on jõudnud teise poolde ja seekordses tervisesaates räägime COVID19 ja selle võimalikust teisest lainest. Hea uudis on see, et Eesti on Euroopas üks kõige väiksema nakkuse levikuga riike. Kehvem uudis on aga see, et sügisel tuleb võib olla taas seista silmitsi piirangutega.

Samas peab aga meeles pidama, et lisaks COVID19 ringleb endiselt veel terve rida viirushaiguseid ning nende vastu aitab samuti hügieen ja distantseerumine.

Saadet juhib Violetta Riidas.

