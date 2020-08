Lahing Ülemiste järve pärast: miks laiutab Tallinna kesklinnas keelutsoon

Pildil on Ülemiste lahingu osapooled, Aleksandr Timofejev (vasakul), Tõnis Kõiv (paremal) ning taustal on tüli põhjus ise. Foto: Äripäev

Ülemiste järve avamisest on räägitud isegi riigikogus, kuid sõda järve ümber pole kaugeltki läbi. "Äripäev fookuses" toob ühe tulise ja valju lahingu kuulajate ette.

Miks on Tallinna kesklinnas ligi kümne ruutkilomeetrine keelutsoon? Kas see on 21. sajandil vajalik ning kas see jääb alati nii? Võib-olla saab varsti järve kaldal jalutada. Räägime riskidest, mis ähvardavad Ülemiste järve ning kõneleme plaanist, mida haub Tallinna Vesi. See plaan näeks ette Ülemiste järve lähiajal sõna otseses mõttes pooleks lõikamist, kuid mitte päris Moosese moodi.