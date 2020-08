Kes jäi kriisi tulemust ootama, pole sügiseks valmis

Praegu on edukuse võti kiire kohanemine, leiab PARE tegevjuht Kärt Kinnas. Foto: Meeli Küttim

Just nii arvas PARE tegevjuht Kärt Kinnas, rõhutades, et raske majandusolukorraga toimetulemisel on võtmetähtsusega paindlikkus.

Kinnas ütles Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis, et koroonakriisi esimene laine võis olla küll algselt halvav, kuid edukad on need, kes suudavad tardumusest üle saada.