Parima juhi nominent Pukk: meie firmas on spetsialist tähtsam kui juht

Incapi grupi president Otto Richard Pukk. Foto: Andras Kralla

Äripäeva Raadio saade "Juhi jutud" tutvustab teist finalisti konkursil Parim Juht 2020, sel korral on külas elektroonikatööstuse Incap grupi juht Otto Richard Pukk.

Juttu tuleb sellest, miks spetsialist on juhist tähtsam, mis on Incapi kiire kasvu saladused ja kuidas seda ettevõtet konkurentidest teisiti juhitakse, kuidas saada rahvusvahelise ettevõtte juhiks, kriisi õppetundidest ja paljust muust. Saatejuht on Rivo Sarapik.