"Juht peab ka ebaõnnestuma, muidu läheb peast lolliks"

Eesti kaitseväe juhataja Martin Herem on valdkonnas töötanud ja juhtinud pea 30 aastat. Lapsepõlv sai tema sõnul tema karjääris läbi kümmekond aastat tagasi. Foto: Andras Kralla

Ka ebaõnnestumine on oluline, muidu läheb juht lolliks ja arvab, et on ilmeksimatu, leiab konkursi Parim Juht 2020 finalist, kaitseväe juht Martin Herem. Tema välja öeldud sõnad iseloomustavad vaid väikest osa sellest, mis ühendab tänavusi finaliste, kelle kollektiivid ja juhtimiskogemus erineb kümneid kordi.

Lisaks Martin Heremile on konkursi finaalis Mainor Ülemiste juht Margus Nõlvak ja Incap Grupi juht Otto Richard Pukk. Kõrgelt hinnatud juhte ühendab alandlikkus, aga ka see, et kõik peavad kriise vajalikuks, võtavad keerulist aega kui õpivõimalust ning eelistaksid enda asemel esile tõsta oma kollektiivi.