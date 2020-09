Disainerist käsitöödžinni tootjaks: vaja on palju julgust

Käsitöödžinni tootva Junimperiumi asutaja Tarvo Jaansoo. Foto: Erakogu

Eks sul võib olla tasuv ja vahva töö, nagu moedisaineritel on, aga kuklas tekib tunne, et nurga taga ootav väljakutse on õige, rääkis poolteist aastat tagasi käsitöödžinni tootva ettevõtte Junimperium asutanud Tarvo Jaansoo Äripäeva raadiole.

"Väga palju on vaja julgust, et suudad olemasolevast lahti öelda, teadmata seda, kas õnnestud. Aga kui langetad otsuse ja teed seda kire ja armastusega, siis tulevad asjad ka välja," rääkis Jaansoo järskudest karjääripööretest, mida tema oma elus on teinud mitu korda.