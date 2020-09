Täiskasvanuna ülikooli minek muudab isegi soengut

Käsi kaustiku kohal. Pilt on illustreeriv. Foto: Meeli Küttim

Täiskasvanuna uuesti õppima minek aitab muu hulgas üksildustunde vastu ning kutsub inimeses esile erinevaid muutusi, kinnitab Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi andragoogika dotsent Larissa Jõgi.

„Ma näen magistriõppe lõpus, kuidas inimesed vahetavad ametikohti ning muudavad soengut ja riietumist,“ räägib ta saates „Eetris on Tallinna Ülikool“. See on tema kinnitusel ühiskonnale ääretult vajalik, sest nii kasvab peale põlvkond täiskasvanuid, kes julgeb elus ette võtta pöördeid ning teha suuri asju – näiteks asutada ettevõtteid.

Saates kuuleb, kui erinevalt õpivad gümnasist, 30aastane ja 55aastane, miks on vaja täiskasvanute koolitamisega süsteemselt tegelda ning paljust muust. Larissa Jõgiga vestleb Karl-Eduard Salumäe.