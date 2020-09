Martin Kadai räägiks peaministrina koroonast kui paratamatusest

Martin Kadai ühel kevadisel pressikonverentsil, kui ta töötas koroonakriisi ajal terviseameti asejuhina. Foto: Liis Treimann

Kevadise koroonakriisi ajal nii-öelda eesliinil olnud, kuid praeguseks terviseameti asejuhi kohalt omal soovil lahkunud Martin Kadai sõnul peame me mõistma, et see viirus ei lähe iseenesest mööda.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis intervjuu andnud Kadai sõnum võiks lühidalt kokku võetuna kõlada nii: meil tuleb õppida koroonaviirusega elama, praegune olukord võib kesta veel aastaid ning isegi vaktsiin ei pruugi olla kuldvõtmeke. Kadai juttu mööda võidavadki need riigid, kes suudavad kõige paremini leida tasakaalupunkti riskirühmade kaitsmise ning elutegevuse jätkamise vahel.