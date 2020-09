Kuidas jagada kooselu lõppedes vara?

Abielulahutus toob sageli kaasa keerulise varajagamise. Foto: Panthermedia/Scanpix

Mida peaksid pooled järgima nii abielu kui ka kooselu korral, et varajagamise probleeme võimalikult palju vältida, sellest räägivad värskes "Sisuturundussaates" advokaadibüroo Lindeberg partner vandeadvokaat Keijo Lindeberg ja advokaat Aldo Vassar.

Lisaks saab saatest vastused järgmistele küsimustele:

- Kuidas vormistada varasuhted nii, et vältida ettevõtte ja muu vara nn kaaperdamist kooselu või abielu tulemusena?

- Kui sageli tekib olukord, kus üks pool tunneb kooselu või abielu lõppemise tulemusena, et ta jääb enda ettevõttest või muust varast ilma?

- Kui keeruline on ühisvara või seltsinguvara jagamise protsess?

- Kas see on suur probleem, et ettevõte tehakse abielu lahutuse käigus varatuks?

Saadet juhib Hando Sinisalu.

Kuula saadet siit;