Kinnisvaras hoitakse igaks juhuks hinge kinni

Äripäeva Kinnisvarakonverents 2018 Foto: Karli Saul

Technopolis Ülemiste juht Gert Jostov rääkis neljapäevases hommikuprogrammis, et hetkel pole põhjust kurb olla, aga see ei tähenda, et keerulisemaks ajaks valmistuma ei peaks.

Jostov kirjeldas intervjuus, et kinnisvarasektorisse võiks kriis jõuda 6–12 kuud muust majandusest hiljem.