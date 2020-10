Estraveli omanik reisipiirangutest: lapsikud, poliitilised ja seadusevastased

Estraveli omanik Aivo Takis. Foto: Andras Kralla

Estravel leiab, et reisimise demoniseerimise taga on poliitilised põhjused ja see on mõeldud tähelepanu kõrvale juhtimiseks puudujääkidelt valitsuse siseriiklikus tegevuses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Arutasime seda teemat hommikuprogrammis Estraveli Grupi asutaja Aivo Takisega.