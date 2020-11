Raport: automüüjad tunnetavad endiselt ostja ettevaatlikkust

Ostjad on kriisi ajal autot otsides muutunud ettevaatlikumaks. Foto: Raul Mee

Mootorsõidukite konkurentsiraportist selgub, et ostjate ettevaatlikkus on teise kvartaliga võrreldes säilinud, ütles Äripäeva konkurentsiraportite ekspert Sigrid Kõiv.

Kõiv rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et kolmandas kvartalis mullu sama perioodiga võrreldes on automüüjate koondkäive kahanenud. "Jaluletõusmine võtab aega," ütles Kõiv. Tema sõnul ütlevad mitmel puhul ettevõtete juhtkonnad majandusaasta aruannetes, et vähem jõukate tarbijate käitumist on koroonapandeemia mõjutanud.