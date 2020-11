Eestlased lõid nišiäri: väärisveinidesse investeerimine

Foto: Indrek Susi

Kui veiniinvesteeringutele keskenduv Cult Wines soovitab portfelli koostamist alustada 15 000 eurost, siis eestlaste veiniinvesteerimise portaali LeVinumi kaasasutaja ja tegevjuhi Risto Kaljuranna sõnul on see nende portaali kaudu võimalik ka mõnesajast eurost.

"Ühest pudelist on võimalik alustada," ütles Kaljurand Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis. Ta lisas, et tema enda portfellis on praegu ligi 30 veini.