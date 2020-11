Sakslaste meeleavaldustest ei maksa liiga palju järeldada

Meeleavaldaja Saksamaal Foto: Jochen Eckel via www.imago-images.de, Scanpix

Avalikult protestimine on sakslaste jaoks üsna tavapärane ja seepärast ei näita piketid koroonaviiruse ohjamise meetmete vastu tingimata seda, et inimesed on viimase piirini viidud, selgub seekordsest „Saksa majandustunnist“.

Liiduvabariigid otsustasid, et plahvatuslikult kasvavate koroonajuhtumite arvu tõttu on restoranid, baarid, kinod, teatrid ning teised kultuuri- ja meelelahutusasutused novembris suletud. Saksamaa eluga hästi kursis oleva advokaadi Aet Bergmanni oletusel tuli seda teha osalt seetõttu, et kohalikus kultuuris on pere või sõpradega väljas söömas käimine märgatavalt tavapärasem kui Eestis.

Ühtlasi kuuleb saates autoga seonduvate teenuste eest maksmise ühte äppi koondava Eesti idufirma Barking tegevjuhti Kustas Kõivu rääkimas sellest, miks Saksamaa on nende jaoks väga tähtis sihtturg. Nimelt on seal üks meie jaoks loomulik tegevus seadusega ära keelatud.

