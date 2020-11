Automüüja: kasutatud autod lähevad hästi peale

Foto: Andras Kralla

Hyundai, SEATi ja veel mitme teise margi autosid müüva Topauto müük on sarnaselt teistega liikunud tänavu korrapäratult, samas vähekasutatud autode müük on selgelt paranenud, ütles Topauto müügijuht Janek Eskor.

"Mõni klient, kes on loobunud uue auto ostust, on läinud kasutatud auto peale," rääkis Eskor Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis. "Sel aastal on meil väga hea kasutatud autode müük. See on eelmise aastaga võrreldes kõvasti kasvanud."