116% tootlust teeninud kaupleja: börsikrahhist on vara rääkida

Tänavu 116% tootlust teeninud börsikaupleja Igor Doroshenko avaldas tänases "Investor Toomase tunni" saates investeerimisideed, millesse ta ise praegu kõige rohkem usub. Foto: Andres Haabu

Ligi 15 aastat finantsturgudel tegutsenud börsikaupleja Igor Doroshenko hinnangul ei ole vähemalt tehnilise analüüsi pinnalt praegu turgude kokkuvarisemist karta.

„Kindlasti võib korrektsioon tulla, aga suurest börsikrahhist on natuke enneaegne rääkida,“ kinnitas ta. „Vaikselt tõuseb, tõuseb ja testib osalejate kannatust. Ma arvan, et see võib mõnda aega veel jätkuda.“