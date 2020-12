Uuriv raadiolugu: pika paturegistriga kelm tiirutab eliitkooli rahapaja ümber

Tallinna Reaalkooli ümber käib tuline konflikt. Foto: Andras Kralla

Äripäeva uuriv toimetus esitleb oma esimest uurivat raadiolugu. Kuula saates "Luubi all", kuidas Tallinna Reaalkooliga seotud tuntud ärimehed kahtlustavad, et reaalkooli rahaasjad ei ole korras ning selles on süüdi kriminaalkaristust kandnud ja võlgades Sten Nugis, kellel paistab olevat koolis suur mõjuvõim.

Ka mitu Nugise endist äripartnerit on siiani Nugise peale vihased ja ootavad oma raha tagasi, kuid Nugis ise endal süüd ei näe.